Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. По состоянию на 25 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 746 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 20 октября число безработных составляло 12 тыс. 877 человек. Таким образом, за последние пять дней показатель уменьшился на 130 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.