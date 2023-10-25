Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,61%

По состоянию на 25 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 746 безработных. Об этом сообщает ...11.10.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,61%
По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 712 безработных. Об этом сообщает ...11.10.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,61%
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...27.10.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,83%
По состоянию на 27 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 562 безработных. Об этом сообщает ...27.10.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,83%
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. По состоянию на 27 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...