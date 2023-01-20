Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 138 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 610 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 26 января число безработных составляло 15 тыс. 472 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 138 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. По состоянию на 26 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...20.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 197 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. По состоянию на 20 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...18.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. По состоянию на 18 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...11.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...10.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 267 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. По состоянию на 10 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...