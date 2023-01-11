Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. По состоянию на 18 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 322 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 января число безработных составляло 15 тыс. 329 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на семь человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.