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Вчера, 17:55

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,6%

По состоянию на 8 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 564 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 1 ноября число безработных составляло 12 тыс. 716 человек. Таким образом, за последнюю неделю показатель снизился на 152 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,6%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.
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