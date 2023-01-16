Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. По состоянию на 8 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 564 ...16.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает ...13.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%
По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает ...15.11.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,81%
По состоянию на 15 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 103 безработных. Об этом сообщает ...15.11.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,81%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. По состоянию на 15 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...