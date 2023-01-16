Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,6%

По состоянию на 8 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 564 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 1 ноября число безработных составляло 12 тыс. 716 человек. Таким образом, за последнюю неделю показатель снизился на 152 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,6%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.