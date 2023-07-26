УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 716 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 31 октября число безработных составляло 12 тыс. 763 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 47 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 26 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 114 ...

01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...

20.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

03.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 717 ...

30.11.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. По состоянию на 30 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18