Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 716 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 31 октября число безработных составляло 12 тыс. 763 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 47 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.