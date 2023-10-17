Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 89 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...05.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...03.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 141 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. По состоянию на 3 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...07.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...05.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 98 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...