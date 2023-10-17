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Вчера, 12:46

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 89 человек

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. По состоянию на 31 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 763 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 октября число безработных составляло 12 тыс. 852 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 89 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.
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