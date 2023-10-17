Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 89 человек

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. По состоянию на 31 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 763 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 30 октября число безработных составляло 12 тыс. 852 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 89 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 87 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 141 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. По состоянию на 3 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 98 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...