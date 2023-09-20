Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 83 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 769 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 сентября число безработных составляло 13 тыс. 852 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 83 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,66%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.