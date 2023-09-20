Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 83 человека

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...15.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 93 человека
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...13.09.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...15.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...