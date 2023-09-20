УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 83 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 769 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 21 сентября число безработных составляло 13 тыс. 852 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 83 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,66%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...

15.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 93 человека

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...

13.09.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...

01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...

15.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

Популярные новости
24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными24.08.2023Кредитование с низкой базы25.08.2023Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта
Архив новостей
Сентябрь 2023 (534)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18