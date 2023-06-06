Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 108 человек

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. По состоянию на 8 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 564 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 6 июня число безработных составляло 15 тыс. 672 человека. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 108 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.
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