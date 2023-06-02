Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 185 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. По состоянию на 6 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 672 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 5 июня число безработных составляло 15 тыс. 857 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 185 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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