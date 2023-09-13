Число безработных на Среднем Урале снизилось до 13,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...11.09.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. По состоянию на 11 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...20.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 217 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...07.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 20,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. По состоянию на 7 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...06.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 187 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...