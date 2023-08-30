Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 56 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...11.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 92 человека
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По состоянию на 11 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...04.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. По состоянию на 4 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...26.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 139 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. По состоянию на 26 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...25.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. По состоянию на 25 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...