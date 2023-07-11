Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,72%

По состоянию на 3 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 098 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 31 июля число безработных составляло 15 тыс. 200 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 102 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.