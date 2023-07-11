Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,72%

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. По состоянию на 3 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...11.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
По состоянию на 11 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 076 безработных. Об этом сообщает ...05.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 ...13.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%
По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает ...24.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...