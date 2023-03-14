Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 127 человек

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. По состоянию на 4 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 439 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 3 апреля число безработных составляло 15 тыс. 566 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 127 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.

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