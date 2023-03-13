Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 56 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. По состоянию на 7 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 086 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 4 августа число безработных составляло 15 тыс. 142 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 56 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.

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