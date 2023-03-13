Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 56 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. По состоянию на 13 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 605 ...06.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. По состоянию на 6 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 617 ...23.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. По состоянию на 23 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...