Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. По состоянию на 9 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 608 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 7 марта число безработных составляло 15 тыс. 632 человека. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 24 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.
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