Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 2 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 825 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 1 июня число безработных составляло 15 тыс. 779 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 46 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.
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