Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на 5 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 857 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 июня число безработных составляло 15 тыс. 825 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 32 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.