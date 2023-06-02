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Вчера, 17:44

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на 5 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 857 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 2 июня число безработных составляло 15 тыс. 825 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 32 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.

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