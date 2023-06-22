Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По состоянию на 22 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 458 ...21.06.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. По состоянию на 21 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 513 ...14.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 137 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. По состоянию на 14 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 577 ...08.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 108 человек
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. По состоянию на 8 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 564 ...06.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 185 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. По состоянию на 6 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 672 ...