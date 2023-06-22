Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 3 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 342 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 30 июня число безработных составляло 15 тыс. 398 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 56 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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