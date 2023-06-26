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Вчера, 16:41

Число безработных на Среднем Урале составляет 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. По состоянию на 30 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 398 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 июня число безработных составляло 15 тыс. 338 человек. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 60 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.
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