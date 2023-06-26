Число безработных на Среднем Урале составляет 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. По состоянию на 26 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 557 ...21.06.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. По состоянию на 21 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 513 ...09.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 109 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 9 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 673 ...08.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 108 человек
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. По состоянию на 8 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 564 ...02.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 2 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 825 ...