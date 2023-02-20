Число безработных на Среднем Урале за неделю выросло на 247 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. По состоянию на 27 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 120 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 20 февраля число безработных составляло 15 тыс. 873 человека. Таким образом, за последнюю неделю показатель вырос на 247 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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