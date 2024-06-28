Уральцев потянуло на производство

Затянувшаяся ситуация на рынке труда, когда спрос на «синих воротничков» продолжает расти, заставляет людей всерьез задуматься о своей переквалификации. Этому способствуют и увеличение предлагаемых зарплат (в частности, Роструд зафиксировал рост зарплат в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет), и дефицит сотрудников с профильным образованием в этом секторе. Кроме того, работодатели все чаще готовы трудоустраивать граждан без опыта с последующим обучением.
Согласно исследованию российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в июне — начале июля 2024 года в Свердловской области число желающих найти работу на производстве выросло на 49,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой же тренд зафиксирован и в целом по Уральскому федеральному округу (+52%), и по стране (+39%).
В каждом четвертом резюме жители Среднего Урала ищут работу комплектовщиком, упаковщиком, а в каждом пятом — водителем. Еще 15% резюме принадлежит разнорабочим, 9% — грузчикам, 8% — кладовщикам, 6% — сервисным инженерам, по 4% — электромонтажникам, машинистам, слесарям, по 3% — сварщикам, токарям, операторам станков с ЧПУ и операторам производственной линии.
В исследовании отмечается, что наблюдается и рост на 39% числа вакансий среди «синих воротничков». В Свердловской области наибольшим спросом в этой категории пользуются водители, разнорабочие и токари.
Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что переквалификация и обучение персонала сегодня становятся важнейшим вопросом для компаний.
«Сегодня конкуренция в сфере рабочего персонала одна из самых низких: в Свердловской области соотношение резюме / вакансия составляет всего 1,6. В УрФО ситуация чуть-чуть получше — 1,9. Однако эти показатели далеки от нормы в 4-7 резюме на вакансию», — считает О. Сидлецкая.
В исследовании констатируется тот факт, что на желание перейти в рабочую профессию влияют снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях, существенное сокращение времени на поиск работы и рост предлагаемых зарплат для «синих воротничков».
Отмечается, что медиана предлагаемой зарплаты рабочего в среднем по Свердловской области составляет 80,2 тыс. руб., что на 50% превышает прошлогоднее значение.
При этом в целом по стране Роструд зафиксировал рост зарплат
в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет.
По словам главы ведомства Михаила Иванкова, общий уровень трудоустройства россиян, получивших высшее образование, составляет 75%, а средняя зарплата — более 88 тыс. руб. Для инженерных специальностей уровень трудоустройства превысил 79%, а средняя зарплата — 95 тыс. руб.
При этом работодатели не только идут на повышение зарплаты, но и сохраняют курс на расширение границ найма, в том числе за счет снижения требований к опыту соискателей. В частности, согласно данным hh.ru, в Свердловской области во II квартале этого года было размещено 51,2 тыс. вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Впрочем, несмотря на усилия работодателей и желание граждан сменить сферу деятельности, перейдя в реальный сектор экономики, некоторые исследования показывают, что к 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит
3,6 млн «синих воротничков».
Так, согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в стране сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн человек) и дефицит специалистов со средним профессиональным образованием (3,6 млн человек).
УрБК будет следить за развитием событий.