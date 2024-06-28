Уральцев потянуло на производство

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К 2035 году в России сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн человек) и дефицит специалистов ...