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Сегодня, 12:03

На Среднем Урале число заинтересованных в работе на производстве за год выросло почти на 50%

В Свердловской области в июне — начале июля 2024 года число желающих найти работу на производстве выросло на 49,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Похожая тенденция наблюдается и по Уральскому федеральному округу (+52%), и по стране в целом (+39%).

В Свердловской области в каждом четвертом резюме ищут работу упаковщиком, комплектовщиком, в каждом пятом — водителем. Еще 15% резюме принадлежит разнорабочим, 9% — грузчикам, 8% — кладовщикам, 6% — сервисным инженерам, по 4% — электромонтажникам, машинистам, слесарям, по 3% — сварщикам, токарям, операторам станков с ЧПУ и операторам производственной линии.

Число вакансий среди рабочего персонала также выросло — на 39%. В регионе наибольшим спросом среди «синих воротничков» пользуются водители, разнорабочие и токари.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, переквалификация и обучение персонала сегодня становятся важнейшим вопросом для компаний.

«Сегодня конкуренция в сфере рабочего персонала одна из самых низких: в Свердловской области соотношение резюме / вакансия составляет всего 1,6. В УрФО ситуация чуть-чуть получше — 1,9. Однако эти показатели далеки от нормы в 4-7 резюме на вакансию», — отметила О. Сидлецкая.

Согласно данным сервиса, на желание перейти в рабочую профессию влияют снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы.

Отмечается, что медиана предлагаемой зарплаты рабочего в среднем по Свердловской области составляет 80,2 тыс. руб., что на 50% превышает прошлогоднее значение.
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