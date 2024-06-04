На Среднем Урале число заинтересованных в работе на производстве за год выросло почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Свердловской области в июне — начале июля 2024 года число желающих найти работу на ...04.06.2024 На Среднем Урале врачи возглавили список самых низкоконкурентных специализаций
В Свердловской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 2,3 резюме. Этот показатель практически не ...04.06.2024 На Среднем Урале врачи возглавили список самых низкоконкурентных специализаций
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 2,3 резюме. ...10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%
Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2015. Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с ...