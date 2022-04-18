К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Средняя предлагаемая заработная плата, указанная в вакансиях для ИТ-специалистов в ...04.06.2019 В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места
УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...13.12.2012 Треть руководителей российских компаний не имеют высшего образования
УрБК, Москва, 13.12.2012. Сегодня количество россиян с высшим образованием вдвое больше, чем в советское время. ...08.06.2012 За десять лет количество специалистов с высшим профессиональным образованием в Тюменской области увеличилось на 53,5%
УрБК, Москва, 08.06.2012. В Тюменской области (без автономных округов) по итогам Всероссийской переписи населения 2010 ...23.11.2010 Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко: Выпускники специальности «Экономика и управление» получают наибольший риск не быть трудоустроенными
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2010. «Согласно анализу, который был проведен на основании данных за последние 2 года, ...