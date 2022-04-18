К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Средняя предлагаемая заработная плата, указанная в вакансиях для ИТ-специалистов в ...

УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...

В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места

УрБК, Москва, 13.12.2012. Сегодня количество россиян с высшим образованием вдвое больше, чем в советское время. ...

За десять лет количество специалистов с высшим профессиональным образованием в Тюменской области увеличилось на 53,5%

УрБК, Москва, 08.06.2012. В Тюменской области (без автономных округов) по итогам Всероссийской переписи населения 2010 ...