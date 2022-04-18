К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

УрБК, Москва, 18.06.2024. К 2035 году в России сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн ...18.04.2022 Средняя зарплата ИТ-специалистов в Свердловской области превысила 57 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Средняя предлагаемая заработная плата, указанная в вакансиях для ИТ-специалистов в ...04.06.2019 В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места
УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...08.06.2012 За десять лет количество специалистов с высшим профессиональным образованием в Тюменской области увеличилось на 53,5%
УрБК, Москва, 08.06.2012. В Тюменской области (без автономных округов) по итогам Всероссийской переписи населения 2010 ...23.11.2010 Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко: Выпускники специальности «Экономика и управление» получают наибольший риск не быть трудоустроенными
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2010. «Согласно анализу, который был проведен на основании данных за последние 2 года, ...