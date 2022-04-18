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Сегодня, 15:02

К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

К 2035 году в России сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн человек) и дефицит специалистов со средним профессиональным образованием (3,6 млн человек). Такой прогноз дал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Ощутимые дисбалансы проявляются уже по уровням системы образования. С точки зрения перспективных потребностей экономики следует констатировать заметный избыток специалистов с высшим профобразованием (ВПО) — при нехватке специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). Согласно расчетам, избыток оценивается примерно в 2,7 млн чел до 2035 года (220 тыс. в год в среднем за период или 27% от числа выпущенных специалистов в 2023 году). Нехватка специалистов с СПО оценивается в 3,6 млн чел. (300 тыс. в год или 42% от выпускников СПО, не поступивших в вузы)», — говорится в докладе ЦМАКП.

Ранее УрБК писал о том, что количество размещенных на рынке труда Свердловской области вакансий в апреле 2024 года превысило прошлогодний показатель на 39% (60,4 тыс.), а число резюме за отчетный период увеличилось лишь на 11% (136 тыс.).
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