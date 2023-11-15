Где тонко, там и дворник

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,59%. При этом с начала года объем вакансий в регионе вырос на 34%, а что касается рабочих профессий, то в октябре в годовом выражении их число увеличилось на 53%. По данным сервиса HeadHunter, самыми востребованными профессиями в Свердловской области в настоящее время стали повара, автомойщики, токари и дворники. Последним, самым неквалифицированным работникам, в Екатеринбурге уже готовы предлагать до 2 тыс. руб. за смену.
Согласно результатам исследования сервиса HeadHunter, количество вакансий в сфере «Рабочий персонал» в октябре 2023 года в регионе на 53% превысило
показатели того же периода прошлого года. На одну активную вакансию для «синего воротничка» приходилось всего 1,5 резюме (год назад — 2,5) при норме не менее 4,0, отметили авторы исследования.
Также о нехватке работников в регионе заявил
на совещании с главными федеральными инспекторами полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«В некоторых отраслях остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук», — заявил полпред. Так, с начала года объем вакансий в Свердловской области вырос на 34%. В других регионах УрФО ситуация примерно такая же. К примеру, в ХМАО увеличение количества вакансий составило 31%, в Челябинской области — 27%, а в Тюменской — 21%.
И подобная ситуация не является уникальной для Урала, как «опорного края державы». Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает
дефицит рабочей силы основной проблемой российской экономики. При этом представители регулятора заявляют о кадровом голоде в стране уже не первый месяц. По опросам ЦБ, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности.
По мнению экспертов Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) Президентской академии РАНХиГС, причина повышенного спроса на труд «синих воротничков» может быть связана с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Рост интереса к продукции предприятий этого сектора мог спровоцировать увеличение объемов найма соответствующих специалистов.
Эксперты называют и другие причины — как временные (отток специалистов за рубеж и другие), так и глобальные. К примеру, в настоящее время Россия находится в демографической яме, из-за чего каждый год на протяжении последних десяти лет на рынок труда приходит сотрудников на 100 тыс. меньше планируемого уровня. Другая причина — падение престижа профессий в сфере реального производства на протяжении последних десятилетий.
Таким образом, глобального решения проблемы на федеральном уровне пока не предлагается. Региональные же власти пытаются справиться с кадровым дефицитом своими силами. В частности, министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало
семь техникумов, которые станут первыми участниками реформы среднего профессионального образования. Подобные учреждения должны перейти к профильным министерствам. Те, в свою очередь, должны обеспечивать рост набора учащихся по востребованным направлениям, улучшать материальную базу учебных организаций, создавать целевой заказ на подготовку специалистов. Однако программа начнет работать только с 2024 года.
При этом немаловажно, что если пытаться сейчас привлекать молодежь в рабочие профессии, то, к сожалению, уровень зарплат, предлагаемых молодым специалистам российскими работодателями, по данным опроса
кадровой компании Kontakt InterSearch, остается практически таким же, как и год назад, — 41-60 тыс. руб. По мнению экспертов, выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в крупных компаниях (по целевым наборам), однако малый и средний бизнес относится к таким потенциальным сотрудникам настороженно, даже в условиях дефицита кадров.
По мнению партнера рекрутинговой компании Cornerstone Владислава Быханова, причиной сложившейся тенденции могли стать зарплатные ожидания молодых специалистов.
«Владельцы таких компаний не готовы мириться с зарплатными запросами молодых специалистов: недавние выпускники могут претендовать на зарплату 100 тыс. руб., в то время как опытные специалисты будут просить лишь на 20-50% больше», — заявил он.
Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в сентябре составила 34,1 тыс. руб. При этом в Екатеринбурге можно встретить объявление, где дворнику за смену предлагают от 2 тыс. руб., обещая обеспечение спецодеждой и компенсацию проезда на транспорте к месту работы.
Этот показатель выше, чем предлагают так называемые работные дома для разнорабочих (от 800 до 1 тыс. руб. в день), и несколько ниже, чем для нелицензированных охранников — от 2,5 тыс. руб. за смену.
Однако вряд ли кто-то из представителей нынешнего молодого поколения пойдет на работу с таким заработком.
Впрочем, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов высказал предположение, что решить кадровый голод можно за счет искусственного сокращения численности курьеров. По его словам, «никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить… а это крепкие здоровые мужики».
УрБК будет следить за развитием событий.