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13.11.2023

Зарплаты молодых специалистов в России за год практически не выросли

УрБК, Москва, 13.11.2023. Уровень зарплат, предлагаемых молодым специалистам российскими работодателями, остается практически таким же, как и год назад: 41-60 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного кадровой компанией Kontakt InterSearch, пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что, по данным Росстата, в среднем по России уровень зарплат вырос на 7%.

В опросе приняли участие около 800 молодых специалистов. По мнению экспертов, выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в крупных компаниях (по целевым наборам), однако малый и средний бизнес относится к таким потенциальным сотрудникам настороженно, даже в условиях дефицита кадров.

По мнению партнера рекрутинговой компании Cornerstone Владислава Быханова, причиной сложившейся тенденции могли стать зарплатные ожидания молодых специалистов.

«Владельцы таких компаний не готовы мириться с зарплатными запросами молодых специалистов: недавние выпускники могут претендовать на зарплату 100 тыс. руб., в то время как опытные специалисты будут просить лишь на 20–50% больше», — заявил он.

Ранее сообщалось, что только 14% жителей Среднего Урала текущей заработной платы хватает на закрытие базовых потребностей.
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