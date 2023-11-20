Курьеры нашли свою зарплату

Согласно исследованию сервиса hh.ru, зарплата у курьеров Нижнего Тагила и Екатеринбурга может достигать 81,6 тыс. руб. и 88,2 тыс. руб. соответственно. Это самый высокий показатель среди сегмента «синих воротничков». Причем сотрудники курьерских служб обогнали по уровню зарплат торговых представителей, водителей такси и разнорабочих. У последних, к слову, доход зафиксирован на уровне 69,1 тыс. руб. в Нижнем Тагиле.
Ранее сервис отмечал, что с начала года объем вакансий в регионе вырос на 34%, а что касается рабочих профессий, то в октябре в годовом выражении их число увеличилось на 53%. Самыми востребованными профессиями в Свердловской области в настоящее время являются повара, автомойщики, токари и дворники.
По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, с учетом рекордно низкой безработицы в России и дефицита исполнителей во многих отраслях можно ожидать, что доходы «синих воротничков» будут расти и дальше.
В исследовании сервиса не указано, люди каких возрастов работают в сфере, которая была изучена, однако можно не сомневаться, что в ту же курьерскую службу в основном нанимаются молодые люди. Косвенно это подтверждается и данными сервиса «Авито Работа», эксперты которого отмечают, что в Екатеринбурге спрос работодателей на соискателей от 14 лет увеличился за год в 4,1 раза.
При этом средняя предлагаемая зарплата для них в ноябре этого года составила 54 тыс. 891 руб. Это на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Сами же екатеринбургские подростки стали на 35% больше интересоваться трудоустройством. При этом наибольшей популярностью у них пользуется работа в сфере производства и сельского хозяйства. В ноябре текущего года число размещенных вакансий в этой области выросло на 32%. Активность соискателей же увеличилась на 14%. В среднем специалисты из данной отрасли претендуют на зарплату в размере 51 тыс. 364 руб. Однако, насколько подростки востребованы в тех сферах, которые их интересуют, доподлинно неизвестно.
Отметим, что по состоянию на 15 ноября в Свердловской области уровень
официально зарегистрированной безработицы составлял 0,59%. Официально зарегистрировано 12 тыс. 394 безработных. При этом средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре составила 34,2 тыс. руб.
Эксперты отмечают, что при привлечении молодежи в рабочие профессии уровень зарплат является немаловажным фактором. Но, к сожалению, заработок, предлагаемый молодым специалистам российскими работодателями, по данным опроса кадровой компании Kontakt InterSearch, остается
практически таким же, как и год назад, — 41-60 тыс. руб.
По мнению экспертов, выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в крупных компаниях (по целевым наборам), однако малый и средний бизнес относится к таким потенциальным сотрудникам настороженно, даже в условиях дефицита кадров.
УрБК будет следить за развитием событий.