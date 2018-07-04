Средняя зарплата курьера в Екатеринбурге превысила 88 тыс. рублей

В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали ...04.07.2018 В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 ...23.11.2016 Средняя цена жилья в Нижнем Тагиле за год сократилась на 12,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Средняя стоимость квартиры в Нижнем Тагиле за последний год снизилась на 12,4% и ...27.01.2016 В Екатеринбурге предприниматели массово избавляются от арендного бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2016. Продажа арендных помещений стала лидером по числу предложений готового бизнеса в ...20.06.2013 Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других городах-миллионниках
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2013. Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других российских городах-миллионниках. В ...