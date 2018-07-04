Средняя зарплата курьера в Екатеринбурге превысила 88 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле самый высокий доход среди «синих воротничков» (массовых рабочих специальностей) имеют курьеры. Их средняя зарплата составляет до 88,2 тыс. руб. и до 81,6 тыс. руб. в месяц соответственно, говорится в исследовании hh.ru.



На втором месте в Екатеринбурге оказались торговые представители со средней зарплатой около 70 тыс. руб., на третьем — водители такси (62,5 тыс. руб.).



В Нижнем Тагиле вторую строчку по уровню дохода заняли разнорабочие (69,1 тыс. руб.). На третьем месте оказались торговые представители с зарплатой в 60 тыс. руб.



По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, с учетом рекордно низкой безработицы в России и дефицита исполнителей во многих отраслях можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше.