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Вчера, 14:52

Пилотные техникумы

Пилотные техникумыМинистерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь техникумов, которые станут первыми участниками реформы среднего профессионального образования. Речь идет о проекте, предложенном губернатором Евгением Куйвашевым: подобные учреждения должны перейти к профильным министерствам. Те, в свою очередь, должны обеспечить рост набора учащихся по востребованным направлениям, улучшать материальную базу учебных организаций, создавать целевой заказ на подготовку специалистов.

Реализация реформы стартует в 2024 году. Предполагается, что все учреждения будут распределены в течение трех-четырех лет. Минпромнауки уже скорректировало регламент работы. Его сотрудники смогут участвовать в формировании объема подготовки и устанавливать контрольные цифры приема на основе запроса промышленников.

«Наше министерство приняло необходимые изменения в нормативную базу. На сегодняшний день сформирован проектный офис по апробации модели участия в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и отобраны семь образовательных учреждений, которые станут пилотными участниками реформы», — рассказал глава ведомства Сергей Пересторонин.

Реализация реформы стартует на базе Екатеринбургского промышленно-экономического техникума имени В. М. Курочкина, Екатеринбургского техникума «Автоматика», Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Полевского многопрофильного техникума имени. В. И. Назарова, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса, Каменск-Уральского радиотехнического техникума и Верхнетуринского механического техникума.

Отметим, что сейчас кадровый разрыв на Среднем Урале составляет 15 тыс. человек. Самые востребованные специальности — токарь, оператор станков с программным управлением, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, дефектоскопист.

Еще одна мера для борьбы с дефицитом кадров — федеральный проект «Профессионалитет», к которому Свердловская область присоединилась одной из первых. Работодатели получили возможность адресной подготовки кадров с трудоустройством на конкретное предприятие, а также сокращенные сроки обучения, возможность бесшовного перехода с колледжа на завод благодаря знакомству с предприятием со школьной скамьи в процессе профориентации.

К концу 2024 года число кластеров «Профессионалитета» достигнет 11: уже открыто восемь, еще три — в планах. На подготовку новых специалистов в образовательно-производственных центрах за два года реализации проекта планируется выделить 1,6 млрд руб.

«Обеспечение крупных промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса кадрами — актуальный для сегодняшней экономики вопрос. Радует, что все увидели, и прежде всего — работодатели, что без совместной работы на опережение невозможно получить в установленные сроки необходимый квалифицированный персонал», —рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

За полтора года реализации «Профессионалитета» в проекте приняли участие более 40 работодателей. В новом учебном году по образовательным программам будут готовить 6,5 тыс. студентов в 15 муниципалитетах Свердловской области.

Отметим, что, помимо промышленности и металлургии, кластеры созданы для бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса. Более 1 тыс. студентов будут учиться в Областном педколледже, который входит в педагогический кластер. Выпускники смогут стать воспитателями, учителями начальных классов и физкультуры, педагогами дополнительного образования.

Около 800 абитуриентов попали в образовательные программы в Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар». Студенты после учебы смогут работать в общепите, на комбинатах школьного питания и промышленных предприятиях.

Напомним, Законодательное собрание Свердловской области одобрило налоговый вычет для работодателей — участников проекта «Профессионалитет». Вычет составит 50% от цены имущества стоимостью до 30 млн руб. Льгота будет действовать с 2023 по 2026 год.
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