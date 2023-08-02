УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

В ближайшие два года на подготовку уральских студентов по программе «Профессионалитет» выделят свыше 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Свердловской области на подготовку будущих кадров в образовательно-производственных учреждениях по проекту «Профессионалитет» направят 1,6 млрд руб., сообщает департамент информполитики региона.

Так, в этом году начнут обучаться различным специальностям более 6,5 тыс. студентов в 15 муниципалитетах области.

«Обеспечение крупных промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса кадрами — актуальный для сегодняшней экономики вопрос. Радует, что все увидели, и прежде всего — работодатели, что без совместной работы на опережение невозможно получить в установленные сроки необходимый квалифицированный персонал», — сказал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Уточним, что за полтора года реализации «Профессионалитета» в проекте приняли участие более 40 работодателей. В регионе для обучения будущих профессионалов открылось восемь кластеров. К концу 2024 года планируется открыть еще три новых кластера.

Напомним, Законодательное собрание Свердловской области одобрило налоговый вычет для работодателей — участников проекта «Профессионалитет». Вычет составит 50% от цены имущества стоимостью до 30 млн руб. Льгота будет действовать с 2023 по 2026 год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2023 Налоговый вычет для участников проекта «Профессионалитет» одобрило Законодательное собрание Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Законодательное собрание Свердловской области одобрило инициативу губернатора Евгения ...

20.06.2023 В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...

30.11.2022 14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов

14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов, говорится в ...

30.11.2022 14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. 14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за ...

27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18