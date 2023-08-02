В ближайшие два года на подготовку уральских студентов по программе «Профессионалитет» выделят свыше 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Законодательное собрание Свердловской области одобрило инициативу губернатора Евгения ...20.06.2023 В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...30.11.2022 14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов
14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов, говорится в ...30.11.2022 14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. 14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за ...27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...