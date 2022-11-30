Налоговый вычет для участников проекта «Профессионалитет» одобрило Законодательное собрание Свердловской области

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УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. 14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за ...

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