Налоговый вычет для участников проекта «Профессионалитет» одобрило Законодательное собрание Свердловской области

14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов, говорится в ...30.11.2022 14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. 14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за ...29.09.2020 C 2021 года в РФ самозанятые до 18 лет получат дополнительную налоговую льготу
УрБК, Москва, 29.09.2020. С 1 января 2021 года россиянам в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в ...06.02.2018 ФНС разъяснила порядок получения вычета по налогу на земельные участки
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. При расчете земельного налога за 2017 год льготным категориям граждан будет ...10.01.2014 В России вступили в силу новые правила налогового вычета при покупке жилья
УрБК, Москва, 10.01.2014. В России с 1 января 2014 года вступили в силу новые правила налогового вычета по налогу на ...