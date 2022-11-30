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Налоговый вычет для участников проекта «Профессионалитет» одобрило Законодательное собрание Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Законодательное собрание Свердловской области одобрило инициативу губернатора Евгения Куйвашева о введении дополнительных льгот по федеральному проекту «Профессионалитет». Соответствующие поправки внесут в закон «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций».

Как сообщает департамент информационной политики региона, инвестиционный налоговый вычет будет действовать на имущество, безвозмездно переданное организациям среднего профессионального образования, участвующим в «Профессионалитете». Вычет составит 50% от цены имущества стоимостью до 30 млн руб. Льгота будет действовать с 2023 по 2026 год.

Добавим, что на Среднем Урале также проводится реформа среднего профессионального образования.
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