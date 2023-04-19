УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал правительству региона четыре года на реализацию реформы среднего профессионального образования. По ней уже в 2024 году первые 15 колледжей и техникумов перейдут из подведомственности минобразования к отраслевым министерствам. Об этом глава региона рассказал сегодня в ходе выступления перед областным парламентом.

«Министерства энергетики и ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства знают реальное положение дел в своей отрасли. Теперь эти среднеспециальные учреждения уйдут к этим министерствам. Они с промышленниками, с отраслевыми союзами, с предприятиями будут формировать целевой заказ, будут обновлять лаборатории, мастерские, оснащать центры специальной подготовки для того, чтобы целевым образом формировать назначение того или иного выпускника», — объяснил Е. Куйвашев.

Уточним, что о реформе было объявлено еще в апреле на совещании с главами муниципалитетов. Нововведение направлено на борьбу с дефицитом кадров, который губернатор в своем выступлении оценил только в промышленной отрасли региона не менее чем в 15 тыс. человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.04.2023 Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки ...

22.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...

19.09.2022 Свердловские предприятия удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профобразования

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Предприятия Свердловской области удвоили число заявок на подготовку кадров по ...

16.11.2021 Свердловский губернатор прогнозирует рост ВРП региона в 2021 году на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе своего выступления ...

20.07.2012 Деятельность управляющих компаний Свердловской области будут контролировать правоохранительные органы

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. К контролю над деятельностью управляющих компаний будут активно привлекаться ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (52)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18