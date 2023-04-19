Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки ...22.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...19.09.2022 Свердловские предприятия удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профобразования
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Предприятия Свердловской области удвоили число заявок на подготовку кадров по ...16.11.2021 Свердловский губернатор прогнозирует рост ВРП региона в 2021 году на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе своего выступления ...20.07.2012 Деятельность управляющих компаний Свердловской области будут контролировать правоохранительные органы
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. К контролю над деятельностью управляющих компаний будут активно привлекаться ...