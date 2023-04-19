Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования

Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Предприятия Свердловской области удвоили число заявок на подготовку кадров по ...

Свердловские предприятия удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профобразования

Свердловский губернатор прогнозирует рост ВРП региона в 2021 году на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе своего выступления ...