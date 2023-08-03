По дефициту — профориентацией

В Свердловской области 52% предприятий отмечают нехватку высококвалифицированных кадров. Еще 62% говорят, что дефицит наблюдается и среди специалистов среднего уровня квалификации. Такие результаты в ходе исследования получил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), а озвучила их исполнительный вице-президент организации Татьяна Кансафарова.
Также она привела данные Высшей школы экономики, ученые которой спрогнозировали снижение количества выходящих на рынок труда молодых людей на 40%. Опросы, которые СОСПП проводит с 2016 года, подтверждают вероятность этого сценария.
«Мы все слышим на профильных выступлениях и правительственных заседаниях, что вопрос с дефицитом кадров достаточно существенный для любого сектора экономики», — подчеркнула Т. Кансафарова.
Ее слова подтверждает выступление губернатора Евгения Куйвашева перед региональным Законодательным собранием. Он обратил внимание, что число вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Только в промышленной отрасли дефицит кадров оценивается в 15 тыс. человек. В связи с этим власти уделяют внимание реализации проекта «Профессионалитет», по которому ведется подготовка специалистов под запрос работодателей.
В прошлом году на Среднем Урале появилось четыре образовательно-производственных кластера: три — в сфере металлургии, один — в машиностроении. В текущем году сформирован строительный кластер, по программам обучения которого примут 750 человек. Регион получил федеральные гранты на создание трех образовательных центров по направлениям «Туризм и сфера услуг» и «Педагогика». В перспективе — формирование кластеров на базе образовательных учреждений Екатеринбурга по подготовке специалистов для горно-металлургической промышленности и машиностроения, а также по направлению «Правоохранительная сфера и управление».
Отдельно Е. Куйвашев обратил внимание на реформу системы среднего профессионального образования, которую планируется реализовать в течение четырех лет. По ней уже в 2024 году первые 15 колледжей и техникумов перейдут из подведомственности Минобразования к отраслевым министерствам.
«Министерства энергетики и ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства знают реальное положение дел в своей отрасли. Теперь эти среднеспециальные учреждения уйдут к этим министерствам. Они с промышленниками, с отраслевыми союзами, с предприятиями будут формировать целевой заказ, будут обновлять лаборатории, мастерские, оснащать центры специальной подготовки для того, чтобы целевым образом формировать назначение того или иного выпускника», — объяснил Е. Куйвашев.
В сфере высшего образования приоритетный проект — «Кампус». Он предусматривает меры поддержки для студентов: льготные образовательные кредиты, стипендии, специальные условия аренды жилья, программы лояльности в спортивных и досуговых учреждениях, общепите и во всех сферах обслуживания.
Также отметим, что СОСПП провел исследование, посвященное выбору профессии. В нем участвовали более 3 тыс. школьников, студентов вузов и колледжей, а также их родители. В ходе него студентам задавался вопрос о планах после обучения. Среди получающих высшее образование работать по специальности планируют меньше половины, а среднее специальное — меньше трети. Хотя здесь нужно учитывать, что часть намерена продолжить обучение или открыть собственное дело. Данные предоставлены СОСПП
Т. Кансафарова назвала тревожным фактом то, что половина студентов вузов определилась по поводу будущей профессии только в старших классах. Эксперт считает, что молодое поколение нужно готовить к выбору профессии с младших классов, а также проводить с ними профориентационные мероприятия.
С этой позицией согласна председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Она указала, что часто на выбор детей влияют семья и родители, чьи знания и представления устарели. Из-за этого, например, существует пренебрежительное отношение к учреждениям среднего профессионального образования.
Ранее УрБК неоднократно писал, что современный рынок — это рынок соискателя
. Кандидаты могут диктовать свои условия работодателям. Тем же приходится конкурировать со всей страной, поскольку другие регионы могут переманивать специалистов. Привлекать рабочую силу «извне» приходится и свердловским предприятиям. Для этого нужно предлагать достойные зарплаты и дополнительные условия, такие как ДМС, обучение за счет компании, программы поддержки сотрудников и их семей. В отношении же учебных заведений в Свердловской области уже идет корректировка программ, чтобы выпускники обладали теми навыками, которые нужны местным работодателям.