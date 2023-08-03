По дефициту — профориентацией

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных ...

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал правительству региона четыре года ...

Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Предприятия Свердловской области удвоили число заявок на подготовку кадров по ...

Свердловские предприятия удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профобразования

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Сегодня промышленные предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Об ...

СОСПП: Престиж рабочих профессий на Урале постепенно растет

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Престиж рабочих профессий на Урале медленно, но устойчиво растет. Об этом УрБК ...