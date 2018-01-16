Дефицит высококвалифицированных кадров отмечают 52% предприятий Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных кадров. Еще 62% отмечают нехватку специалистов среднего уровня квалификации. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова на основе проведенного объединением опроса.



Спикер рассказала, что ранее ученые Высшей школы экономики спрогнозировали снижение количества выходящих на рынок труда молодых людей на 40%. Опросы, которые СОСПП проводит с 2016 года, подтверждают вероятность этого сценария.



«Мы все слышим на профильных выступлениях и правительственных заседаниях, что вопрос с дефицитом кадров достаточно существенный для любого сектора экономики», — подчеркнула Т. Кансафарова.