Дефицит высококвалифицированных кадров отмечают 52% предприятий Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Сегодня промышленные предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Об ...16.01.2018 СОСПП: Престиж рабочих профессий на Урале постепенно растет
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Престиж рабочих профессий на Урале медленно, но устойчиво растет. Об этом УрБК ...04.07.2017 В Свердловской области только 25% выпускников колледжей и техникумов соответствуют профстандартам
Проверка квалификации выпускников колледжей и техникумов Свердловской области показала, что только 25% из них ...04.07.2017 В Свердловской области только 25% выпускников колледжей и техникумов соответствуют профстандартам
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Проверка квалификации выпускников колледжей и техникумов Свердловской области показала, ...12.04.2011 Татьяна Кансафарова покидает должность исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2011. Татьяна Кансафарова покидает должность исполнительного вице-президента Свердловского ...