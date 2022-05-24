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Свердловские предприятия удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профобразования

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Предприятия Свердловской области удвоили число заявок на подготовку кадров по программам профессионального образования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы — лидеры не только по студентам вузов, но и по студентам колледжей и техникумов. Для промышленного региона среднее специальное образование очень важно: предприятия постоянно просят у нас увеличить число выпускников. И если в 2023-2024 учебном году потребность в выпускниках оценивается в 7,9 тыс. специалистов, то к 2027 году — в 29 тыс. специалистов из колледжей и техникумов и 9 тыс. человек — из вузов», — написал глава региона.

По мнению губернатора, область сможет справиться с таким запросом: в этом году учебу в средних специальных учреждениях завершили более 24 тыс. человек, а свыше 30 тыс. — поступили в них. Средний Урал сможет поставить кадры и для других регионов, считает Е. Куйвашев.

Глава регионального министерства промышленности и науки Сергей Пересторонин добавил, что рост потребности в таких специалистах говорит о динамичном развитии промышленного сектора. Обычно востребованными направлениями являются машиностроение, металлургия, электроэнергетика и электротехника и химические технологии. Вдобавок виден спрос на специальности, входящие в компетенции Worldskills — мехатроника, прототипирование, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD.

Добавим, что в Свердловской области работают образовательные кластеры в металлургической и в машиностроительной отраслях: в них входят 13 колледжей и около десятка крупнейших предприятий. В начале текущего года по поручению Е. Куйвашева регион также присоединился к новой федеральной образовательной программе «Профессионалитет». На Среднем Урале сформирован еще один образовательный кластер для раннего погружения студентов в строительные профессии. Туда вошли девять среднеспециальных учреждений, которым предоставят 100 млн руб. из федерального бюджета на модернизацию, а также пять строительных организаций, которые выделят на подготовку нужных им специалистов собственные инвестиции.

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