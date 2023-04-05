Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки профессиональных кадров в Свердловской области. Об этом глава региона заявил в ходе совещания с главами муниципальных образований.
Цель нововведений — смягчить проблему кадрового голода на Среднем Урале.
«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики региона.
Ранее глава региона отмечал, что промышленным предприятиям Свердловской области не хватает около 15 тыс. сотрудников. По его мнению, для решения этой проблемы нужны новые стимулирующие меры.
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