Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки ...21.06.2017 В техникумах и колледжах Свердловской области выявлены более 400 нарушений прав учащихся
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. Прокуратура Свердловской области в ходе проверки учебных заведений среднего ...15.01.2016 Директора техникума «Кулинар» уволили после прокурорской проверки
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2016. Директора техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» Александра Ходатовича уволили ...11.02.2015 Областной техникум дизайна и сервиса оштрафован за нарушение санитарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе выездной проверки ...13.10.2014 В Камышлове горело здание техникума промышленности и транспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2014. Ночью 13 октября горело здание «Камышловского техникума промышленности и транспорта», ...