Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных учреждений, которые станут первыми участниками реформы среднего профессионального образования. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Ранее губернатор Евгений Куйвашев для борьбы с дефицитом кадров предложил передать колледжи в ведение профильных министерств. Ведомства обязаны увеличить набор учащихся по востребованным специальностям, развивать материальную базу учебных организаций, проводить целевой заказ на подготовку работников.



Отметим, что сейчас кадровый разрыв на Среднем Урале составляет 15 тыс. человек. Самые востребованные специальности — токарь, оператор станков с программным управлением, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, дефектоскопист.



Реализация реформы стартует на базе Екатеринбургского промышленно-экономического техникума имени В. М. Курочкина, Екатеринбургского техникума «Автоматика», Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Полевского многопрофильного техникума имени. В. И. Назарова, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса, Каменск-Уральского радиотехнического техникума и Верхнетуринского механического техникума.