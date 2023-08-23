Четыре предприятия Каменска-Уральского заключили cоглашение с радиотехникумом о пополнении кадрового резерва

Минпромнауки Свердловской области выбрало первых участников реформы среднего профессионального образования ...21.08.2023 Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...19.04.2023 Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки ...17.10.2013 Правительство Свердловской области выделит 23 млн руб. на подготовку кадров для металлургических производств
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2013. На заседании правительства Свердловской области было принято постановление «О ...27.08.2012 ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» оштрафовано за нарушение санитарных правил
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2012. Суд города Каменска-Уральского оштрафовал ОАО «КУЗОЦМ» на 10 тысяч рублей за ...