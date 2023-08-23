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Четыре предприятия Каменска-Уральского заключили cоглашение с радиотехникумом о пополнении кадрового резерва

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Соглашения, направленные на пополнение кадрами промышленности Каменска-Уральского, подписали министр промышленности и науки Свердловской области, министр образования и молодежной политики региона, Каменск-Уральский радиотехнический техникум и четыре предприятия: производственное объединение «Октябрь», Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», Каменск-Уральский металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, регион одним из первых включился в реализацию инновационного федерального проекта «Профессионалитет». В рамках реформы, направленной на устранение кадрового разрыва, инициатором которой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, все отраслевые учреждения среднего профессионального образования переходят к соответствующим министерствам.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, проводимая реформа позволит предприятиям получить необходимое количество специалистов, подготовленных под конкретные задачи. Учебные заведения получат возможность усовершенствовать образовательные программы и качественно обновить свою материальную базу, а студенты — гарантию трудоустройства. Токарь, оператор станков с программным управлением, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, дефектоскопист входят в топ самых востребованных специальностей.
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