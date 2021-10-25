В ЦБ РФ считают основной проблемой российской экономики кадровый дефицит

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ЦБ: Повышение ключевой ставки не тормозит кредитную активность предприятий

Повышение ключевой ставки в РФ не тормозит кредитную активность предприятий. Об этом рассказала глава Банка России ...

ЦБ: Повышение ключевой ставки не тормозит кредитную активность предприятий

УрБК, Москва, 25.10.2021. Повышение ключевой ставки в РФ не тормозит кредитную активность предприятий. Об этом ...

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призналась в отсутствии инструментов для развития российской экономики

УрБК, Москва, 04.07.2019. У Банка России не осталось инструментов для дальнейшего развития российской экономики. Как ...

Глава ЦБ РФ спрогнозировала спад экономики России по итогам 2016 года

Банк России прогнозирует возможность поквартального роста ВВП РФ в 2016 году, но по итогам года динамика будет ...

Глава ЦБ РФ спрогнозировала спад экономики России по итогам 2016 года

УрБК, Москва, 12.04.2016. Банк России прогнозирует возможность поквартального роста ВВП РФ в 2016 году, но по итогам ...