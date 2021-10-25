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В ЦБ РФ считают основной проблемой российской экономики кадровый дефицит

УрБК, Москва, 09.11.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает дефицит рабочей силы основной проблемой российской экономики. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ее выступление в Госдуме.

На совместном заседании комитетов нижней палаты российского парламента по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России в 2024-2026 годах глава регулятора заявила, что, по прогнозам на 2024 год, рост экономических показателей будет положительным, но действительные темпы будут чуть ниже. Такие выводы экономисты, по ее словам, сделали после опроса 13 тыс. предприятий, руководители которых говорят о недостатке рабочей силы в первую очередь.

«Также в следующем году ожидаются положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, но нам очень важно, чтобы действительно кредиты корпорациям пошли прежде всего на импортозамещение и технологический суверенитет», — сказала Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что ЦБ настроил регулирование таким образом, чтобы банки направляли кредитные средства прежде всего на поддержку экономического роста.

Ранее в ЦБ уже отмечали, что значимым ограничителем для расширения производства в России остается дефицит кадров. По опросам регулятора, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности.
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