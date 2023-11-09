В ЦБ РФ считают основной проблемой российской экономики кадровый дефицит

УрБК, Москва, 09.11.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает дефицит рабочей силы основной проблемой ...25.10.2021 ЦБ: Повышение ключевой ставки не тормозит кредитную активность предприятий
Повышение ключевой ставки в РФ не тормозит кредитную активность предприятий. Об этом рассказала глава Банка России ...04.07.2019 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призналась в отсутствии инструментов для развития российской экономики
УрБК, Москва, 04.07.2019. У Банка России не осталось инструментов для дальнейшего развития российской экономики. Как ...12.04.2016 Глава ЦБ РФ спрогнозировала спад экономики России по итогам 2016 года
Банк России прогнозирует возможность поквартального роста ВВП РФ в 2016 году, но по итогам года динамика будет ...12.04.2016 Глава ЦБ РФ спрогнозировала спад экономики России по итогам 2016 года
УрБК, Москва, 12.04.2016. Банк России прогнозирует возможность поквартального роста ВВП РФ в 2016 году, но по итогам ...