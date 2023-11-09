В ЦБ РФ считают основной проблемой российской экономики кадровый дефицит

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Повышение ключевой ставки в РФ не тормозит кредитную активность предприятий. Об этом рассказала глава Банка России ...

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