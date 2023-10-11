В Банке России заявили о значительном усилении инфляционного давления

УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления действия временных факторов, ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
УрБК, Москва, 13.05.2019. Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления ...