В Банке России заявили о значительном усилении инфляционного давления

УрБК, Москва, 08.11.2023. В среднем за III квартал 2023 года рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. При этом все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше 4%, говорится в ежеквартальном «Докладе о денежно-кредитной политике» регулятора.



«Главная причина ускорения инфляции — опережающий возможности предложения рост спроса. Из-за него компаниям легче переносить в цены возросшие издержки, возникшие в том числе из-за ослабления рубля», — говорится в докладе.



Согласно докладу, экономическая активность в июле-сентябре этого года росла быстрыми темпами, что отражалось в ускоренном повышении цен.



Также в ЦБ отмечают, что значимым ограничителем для расширения производства в России остается дефицит кадров. По опросам регулятора, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности.



Кроме того, в докладе говорится о высоких темпах роста кредитования в стране. Повышение интереса граждан к нему в ЦБ объясняют тем, что увеличение ставок позволяет им компенсировать издержки от высокой инфляции.



Также в Центробанке отмечают, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Одним из ключевых рисков является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост.



«Учитывая усиление текущего инфляционного давления, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года», — говорится в докладе.