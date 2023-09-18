Количество вакансий в Свердловской области увеличилось на 34%

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УрБК, Екатеринбург, 18.09.2022. В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального ...

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