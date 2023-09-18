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Вчера, 10:24

Количество вакансий в Свердловской области увеличилось на 34%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. С начала года объем вакансий на Среднем Урале вырос на 34%. Этот вопрос стал одной из тем обсуждения на совещании полномочного представителя президента РФ по УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов округа.

«В некоторых отраслях, остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук. В ситуации внешних угроз, вопросы занятости, в частности, в промышленности и предприятиях ОПК, остается в числе национальных приоритетов», — подчеркнул полпред.

В других регионах ситуация примерно такая же. Так, в ХМАО увеличение количества вакансий составило 31%, в Челябинской области — 27%, а в Тюменской области — 21%.

Напомним, что, по данным сервиса HeadHunter, на Среднем Урале возник дефицит таких специальностей, как дворники, повара, автомойщики и токари.
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