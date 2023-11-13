Рейтинг самых востребованных профессий на Среднем Урале возглавили дворники

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УрБК, Екатеринбург, 18.09.2022. В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального ...

Наиболее дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали фармацевты-провизоры и ...

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