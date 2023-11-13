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13.11.2023

Рейтинг самых востребованных профессий на Среднем Урале возглавили дворники

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области не хватает работников на вакансии дворников, поваров, автомойщиков и токарей. Рейтинг самых востребованных специалистов составила служба исследований сервиса HeadHunter.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Схожая ситуация наблюдается с поварами (0,8 резюме на вакансию), автомойщиками и токарями (по 0,9)», — говорится в отчете. Иными словами, объем вакансий по этим специальностям превышает количество претендентов на подобные работы.

Схожая ситуация наблюдается и по таким профессиям, как врач (одно резюме на вакансию), автомеханик, фармацевт, слесарь, уборщик и разнорабочий (по 1,1 резюме на вакансию).

Ранее сообщалось, что увольнения опасаются только 15% свердловчан. Исследователи подчеркнули, что был зафиксирован наименьший показатель за всю историю наблюдений.
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