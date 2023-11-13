Рейтинг самых востребованных профессий на Среднем Урале возглавили дворники

В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального резюме, говорится в исследовании ...18.09.2023 Рейтинг самых дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили дворники, повара и кондитеры
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2022. В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального ...17.07.2023 Наиболее дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали фармацевты-провизоры и ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...