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Рейтинг самых дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили дворники, повара и кондитеры

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2022. В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального резюме, говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

В число самых дефицитных профессий вошли дворники (0,6 резюме на одну вакансию), повара, пекари, кондитеры (0,8), администраторы магазина и торгового зала (0,8), врачи (1), фрезеровщики, токаря, слесари, шлифовщики, автослесари, автомеханики, уборщики, сантехники и разнорабочие (по 1,1).

«Соотношение вакансий и резюме в регионе отражает крайне тревожный для работодателей тренд — спрос на сотрудников увеличивается, в то время как количество соискателей уменьшается. Особенно сложная ситуация — в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях», — заявила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников во всех сферах на Среднем Урале за год вырос на 56%. В августе в регионе было активно около 50 тыс. вакансий.
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