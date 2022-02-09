Рейтинг самых дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили дворники, повара и кондитеры

В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального резюме, говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.



В число самых дефицитных профессий вошли дворники (0,6 резюме на одну вакансию), повара, пекари, кондитеры (0,8), администраторы магазина и торгового зала (0,8), врачи (1), фрезеровщики, токаря, слесари, шлифовщики, автослесари, автомеханики, уборщики, сантехники и разнорабочие (по 1,1).



«Соотношение вакансий и резюме в регионе отражает крайне тревожный для работодателей тренд — спрос на сотрудников увеличивается, в то время как количество соискателей уменьшается. Особенно сложная ситуация — в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях», — заявила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.



Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников во всех сферах на Среднем Урале за год вырос на 56%. В августе в регионе было активно около 50 тыс. вакансий.