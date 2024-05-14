Роструд зафиксировал рост зарплат в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 ...09.04.2019 Назначен новый глава Федеральной службы по труду и занятости РФ
УрБК, Москва, 09.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила ...06.07.2017 Средняя зарплата выпускников российских вузов составляет 27,7 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2017. Минобрнауки озвучил среднюю зарплату выпускников вузов, в первый год трудоустройства молодые ...07.10.2015 Средняя зарплата на предприятиях Свердловской области за месяц сократилась на 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. Размер средней заработной платы в крупных организациях Свердловской области ...20.06.2013 Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других городах-миллионниках
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2013. Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других российских городах-миллионниках. В ...