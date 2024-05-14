Роструд зафиксировал рост зарплат в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет

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Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других городах-миллионниках

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2013. Средняя зарплата в Екатеринбурге выше, чем в других российских городах-миллионниках. В ...