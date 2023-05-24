Роструд зафиксировал рост зарплат в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет

УрБК, Москва, 28.06.2024. С 2018 года зарплаты в промышленно-производственном секторе в России выросли на 307%, пишет ...24.05.2023 Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области
У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом. У ...09.04.2019 Назначен новый глава Федеральной службы по труду и занятости РФ
УрБК, Москва, 09.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила ...06.07.2017 Средняя зарплата выпускников российских вузов составляет 27,7 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2017. Минобрнауки озвучил среднюю зарплату выпускников вузов, в первый год трудоустройства молодые ...07.10.2015 Средняя зарплата на предприятиях Свердловской области за месяц сократилась на 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. Размер средней заработной платы в крупных организациях Свердловской области ...