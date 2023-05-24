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Вчера, 17:55

Роструд зафиксировал рост зарплат в промышленно-производственном секторе на 307% за последние шесть лет

С 2018 года зарплаты в промышленно-производственном секторе в России выросли на 307%, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаила Иванкова.

«На сегодняшний день предлагаемый уровень заработной платы в промышленно-производственном секторе на 2024 год по сравнению с 2018 годом вырос на 307%», — цитирует М. Иванкова агентство.

По его словам, общий уровень трудоустройства россиян, получивших высшее образование, составляет 75%, а средняя зарплата достигает более 88 тыс. руб. Для инженерных специальностей уровень трудоустройства превысил 79%, а средняя зарплата — 95 тыс. руб.
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