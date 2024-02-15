На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...15.12.2023 На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...20.04.2022 В Свердловской области на одну вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В марте 2022 года в Свердловской области было открыто около 400 вакансий для ...30.07.2019 В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме, говорится в исследовании ...