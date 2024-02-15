На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 34%, говорится в исследовании hh.ru.



Количество размещенных на платформе резюме в регионе в марте составило 138,4 тыс. единиц (+6,4% к тому же месяцу 2023 года).



Согласно исследованию, в Свердловской области наблюдается низкая конкуренция, которая находится на уровне 2,6 резюме на вакансию, при этом по некоторым специализациям этот показатель еще меньше.



«В марте (в сравнении с февралем) дворники уступили первое место по уровню конкуренции медикам: на одну вакансию врача было всего 0,7 резюме (без изменений), в то время как на вакансию дворника — 0,9 резюме (ранее 0,6)», — говорится в исследовании.



Отмечается, что работодатели в данной ситуации повышают затраты на фонд оплаты труда. Так, медианная зарплата врачей в марте составила 75,4 тыс. руб. (+2% к началу года), дворников — 27,3 тыс. руб. (+9%), а поваров — 45 тыс. руб. (+3%).