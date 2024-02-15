На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...15.02.2024 На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...20.04.2022 В Свердловской области на одну вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В марте 2022 года в Свердловской области было открыто около 400 вакансий для ...30.07.2019 В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме, говорится в исследовании ...