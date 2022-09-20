Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году

УрБК, Москва, 25.12.2024. 58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают ...20.09.2022 В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года
УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...15.03.2016 Почти треть россиских работодателей планируют сокращение персонала во II квартале
Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом сообщает служба исследований ...28.10.2013 Почти половина российских компаний в 2014 году планирует увеличить штат сотрудников и провести индексацию зарплаты
УрБК, Москва, 28.10.2013. Порядка 49% российских компаний в 2014 году планируют увеличить штат, а 59% проведут ...21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...